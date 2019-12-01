Frente frío 12 provocará lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 07:14:11

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 12 se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe.

Además, en combinación con la onda tropical 40, originará lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

De igual forma ocasionará puntuales fuertes en Tabasco (norte y centro), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este); intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra); así como lluvias aisladas en Veracruz (región Capital) y Puebla (región Valle Serdán).

Pronóstico de lluvias para este 5 de noviembre de 2025:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

: Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (región Olmeca) Tabasco (norte y centro), Oaxaca (este) y Chiapas (norte).

: Veracruz (región Olmeca) Tabasco (norte y centro), Oaxaca (este) y Chiapas (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).

: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas). Aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital) y zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana del 5 de noviembre: