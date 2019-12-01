Frente frío 12 provocará lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 07:14:11
Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 12  se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe.

Además, en combinación con la onda tropical 40, originará  lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

De igual forma ocasionará puntuales fuertes en Tabasco (norte y centro), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este); intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra); así como lluvias aisladas en Veracruz (región Capital) y Puebla (región Valle Serdán).

Pronóstico de lluvias para este 5 de noviembre de 2025:

  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca) Tabasco (norte y centro), Oaxaca (este) y Chiapas (norte).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital) y zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:                                      

  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana del 5 de noviembre:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo.
  • De 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León (suroeste), Jalisco (noreste), Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos (norte), Estado de México, Ciudad de México (sur), Oaxaca y Veracruz.
