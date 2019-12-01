Hallan hieleras con restos humanos en su interior en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 07:59:10

Culiacán, Sinaloa, 22 de diciembre del 2025.- Elementos de la Guardia Nacional localizaron tres hieleras abandonadas con restos humanos en las inmediaciones del campo agrícola “El Porvenir”, en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa, durante un patrullaje de vigilancia en el libramiento Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, las hieleras de color blanco —una de ellas de plástico— se encontraban a un costado de la vialidad.

Al inspeccionar una de ellas, los agentes federales confirmaron la presencia de restos humanos, por lo que procedieron a asegurar el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y certificó que se trataba de restos humanos mutilados.

Hasta el momento no ha sido posible establecer el número de víctimas, debido a las condiciones en las que fueron localizados los restos.

Este hallazgo se suma a otros hechos similares registrados recientemente en la capital sinaloense.

Cabe recordar que el pasado lunes 8 de diciembre fue localizada otra hielera abandonada junto a la barda perimetral del fraccionamiento Maralago, en cuyo interior se encontraba la cabeza de un hombre, acompañada de un mensaje intimidatorio, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.