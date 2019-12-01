Frente frío 11 provocará chubascos y bajas temperaturas en el noroeste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:13:22

Ciudad de México, a 28 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 11 sobre el norte y el noroeste del país originará chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, y vientos con rachas muy fuertes de 65 a 80 km/h.

De igual forma, la masa de aire polar asociada a dicho fenómeno generará marcado descenso de las temperaturas, con posibles heladas en sierras del norte y noreste del país.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 28 de octubre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Coahuila (este), Nuevo León (norte y centro), Durango (oeste), San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

