Fortalecen CECyTE Quintana Roo y Olimpia Coral la conciencia y prevención sobre la violencia digital entre las juventudes

Cancún, Quintana Roo, 12 de diciembre de 2025.- En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de las mujeres y con el objetivo de atender y prevenir las distintas formas de violencia que hoy enfrentan las y los estudiantes, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo (CECyTE) llevó a cabo la conferencia “Estrategias para Prevenir la Violencia Digital”, impartida por la activista y defensora de los derechos digitales, Olimpia Coral

La conferencia estuvo dirigida a generar conciencia entre las y los alumnos sobre los riesgos del ciberacoso, la violencia sexual digital y otras conductas que se presentan en entornos virtuales, brindándoles herramientas claras para identificar, prevenir y denunciar estas situaciones, evitando su normalización y fomentando una cultura de respeto y responsabilidad digital.

Esta acción se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el cual coloca en el centro de las políticas públicas el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia en todas sus expresiones.

A través de este enfoque humanista, el Gobierno del Estado promueve entornos seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades, particularmente para niñas, adolescentes y mujeres.

Durante el evento se contó con la presencia de Esther Burgos Jiménez titular de la Secretaría de las Mujeres en Quintana Roo, en representación de la gobernadora Mara Lezama, refrendando el respaldo institucional a las acciones que fortalecen la prevención, la atención integral y la protección de los derechos de las juventudes.

Al respecto, la directora general del CECyTE Quintana Roo, Silvia Mendoza, señaló que “en el CECyTE estamos trabajando para agotar todas las acciones necesarias con el objetivo de proteger a nuestras y nuestros alumnos, para que no sufran ninguna forma de violencia, pero también para que no la fomenten. Nuestro compromiso es formar juventudes conscientes, responsables y respetuosas, tanto en el entorno escolar como en el digital”.

Con este tipo de iniciativas, el CECyTE Quintana Roo reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las instituciones aliadas para fortalecer la prevención, promover la cultura de la paz y garantizar espacios educativos seguros para todas y todos.