Fortalece Ceabien infraestructura sanitaria en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:48:59
Asunción Ixtaltepec, Oax. 6 de diciembre de 2025–La Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) avanza en la rehabilitación del sistema de drenaje sanitario que beneficiará a 7 mil 616 habitantes del municipio Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El director general de la dependencia, Neftalí Amigdael López Hernández, expresó que con esta Obra Primavera se responde a una demanda social y compromiso del Gobernador Salomón Jara Cruz, para garantizar un servicio eficiente, proteger la salud comunitaria y construir un entorno digno para las familias.

La obra contempla 635.98 metros lineales de tubería, corte y reposición de concreto; reparación de 51 tomas domiciliarias; demolición de 12 pozos de visita; construcción de 14 nuevos y 67 descargas domiciliarias de PVC sanitario.

Noventa Grados
