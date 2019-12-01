Fomenta CECA conducción responsable en Querétaro en el evento Conecta tu Responsabilidad

Fomenta CECA conducción responsable en Querétaro en el evento Conecta tu Responsabilidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:32:03
Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- Con el objetivo de concientizar sobre los riesgos del consumo de sustancias y su impacto al conducir, así como fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad vial, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA) participó en el evento “Conecta tu Responsabilidad”, una exhibición interactiva enfocada en promover las medidas básicas de seguridad e interacción vial.

Durante su participación, el comisionado del CECA, Adolfo Ríos Méndez, destacó la importancia de promover decisiones responsables antes de ponerse al volante, especialmente entre la población joven. Asimismo, subrayó que la prevención también implica fortalecer factores protectores de la salud mental, como la práctica del deporte y las actividades físicas, las cuales contribuyen a mantener estilos de vida saludables y a tomar decisiones responsables.

“El consumo de cualquier sustancia nunca es bueno para nadie, y mucho menos cuando se combina con el volante, porque altera la percepción, disminuye los reflejos y pone en riesgo la vida de quien conduce y de todas las personas que comparten la vía pública”, señaló.

Dentro del evento se realizaron simulaciones y demostraciones interactivas, que permitieron a las y los participantes reflexionar sobre la importancia de conducir con atención, respeto y autocuidado, reconociendo que estar frente al volante implica una responsabilidad que impacta tanto en la vida propia como en la de los demás.

La jornada incluyó además una conferencia impartida por el piloto especializado Sergio Muñoz, quien compartió de manera práctica con jóvenes asistentes las principales medidas de seguridad y convivencia vial. A esta dinámica también asistieron el ex portero nacional, Adolfo Ríos García y  el Director del Deporte de Corregidora, Luis Gómez Ugalde.

El evento se realizó en coordinación con Regio Kart Querétaro, y contó con la participación de jóvenes pacientes de centros de rehabilitación que resultaron ganadores de actividades deportivas en la Copa ValorEs, reforzando el mensaje de que el deporte y la prevención son herramientas fundamentales para construir entornos más seguros y saludables.

 

Noventa Grados
