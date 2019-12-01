FGR oficializa relevo de coordinadores regionales en 11 estados; seis mujeres encabezan nueva etapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 21:11:44

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2026.— En medio de la reconfiguración interna que se venía anticipando en diversas delegaciones del país, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el nombramiento de 11 nuevos fiscales federales en distintas entidades, como parte de una estrategia para fortalecer la operación territorial de la institución.

La titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, formalizó las designaciones con el objetivo de “impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo” en las Fiscalías Federales, anteriormente conocidas como Delegaciones Federales.

El movimiento se da en el contexto de los recientes ajustes estructurales que han implicado la salida de diversos coordinadores regionales en el país, como parte de una renovación alineada con la estrategia del Gabinete de Seguridad federal.

Perfil institucional y enfoque operativo

Los nuevos fiscales estarán adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), área clave en la operación territorial de la FGR.

De acuerdo con el comunicado, los designados cuentan con amplia experiencia como ministerios públicos y trayectoria dentro de la propia institución, lo que apunta a una apuesta por perfiles técnicos formados al interior del sistema federal.

Durante la reunión de nombramiento, Godoy Ramos subrayó que la función que asumirán implica “una responsabilidad elevada” y exigirá integridad, profesionalismo y firme compromiso frente a los retos en materia de procuración de justicia.

Los nuevos fiscales por estado

Los nombramientos abarcan las siguientes entidades:

Baja California: Teófila González Lozada.

Campeche: Margarita Galván Rodríguez.

Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín.

Durango: Rosalía Juárez Ramírez.

Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos.

Jalisco: Enrique Landeros Curiel.

Nayarit: Mario Esquivel Ayala.

Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo.

Oaxaca: Damaris Baglietto Hernández.

San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña.

Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres.

Destaca que seis de los once nombramientos corresponden a mujeres, consolidando una presencia relevante en puestos de mando dentro de la estructura federal.

Con estos movimientos, la FGR avanza en la consolidación de su nueva estructura regional. La transición deja atrás el esquema tradicional de delegaciones y refuerza el modelo de Fiscalías Federales con mayor coordinación interinstitucional en las entidades.