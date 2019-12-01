FGR investiga posible alteración de evidencias en cabañas de Tapalpa tras operativo contra líder de grupo criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:03:52

Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una aclaración sobre el operativo realizado en Tapalpa, con relación a los sucesos acontecidos tras la captura y fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el lugar se localizaron cabañas en las que presuntamente fueron hallados objetos e indicios relacionados con el caso. No obstante, de acuerdo con la Fiscalía, existe un problema en torno al sitio debido a que pudo haber sido contaminado antes de que las autoridades aseguraran formalmente el lugar.

La institución explicó que varias personas ingresaron a los inmuebles sin autorización legal previa, lo que habría alterado la escena. Esta situación afecta la cadena de custodia de las evidencias, es decir, el procedimiento legal que garantiza que una prueba no sea modificada desde el momento en que se encuentra hasta que es presentada ante un tribunal.

Ante esta situación, la FGR señaló que no es posible determinar con certeza si los objetos localizados se encontraban originalmente en el sitio o si pudieron haber sido colocados posteriormente.

Por ello, la Fiscalía abrió una investigación interna para revisar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no preservar adecuadamente el lugar de los hechos.

La dependencia indicó que las investigaciones relacionadas con el caso continúan y aseguró que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.