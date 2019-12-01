FGR ejecutará órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont si regresa a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 15:48:53

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la exconductora de televisión Inés Gómez Mont será detenida de manera inmediata si las autoridades de Estados Unidos determinan deportarla a México, debido a que enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en territorio nacional.

La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, explicó que existe colaboración con autoridades estadounidenses, a quienes ya se les entregó información sobre los mandamientos judiciales. Entre los señalamientos contra Gómez Mont se encuentra la presunta defraudación fiscal por más de 13 millones de pesos, además de acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Godoy precisó que la situación migratoria de la expresentadora deberá ser resuelta por el gobierno estadounidense; sin embargo, si se concreta su deportación, agentes de la Fiscalía ejecutarán las órdenes de captura en cuanto llegue al país.

La funcionaria también recordó que Gómez Mont cuenta con presunción de inocencia y que corresponderá a los tribunales mexicanos determinar su responsabilidad conforme a derecho y respetando el debido proceso.