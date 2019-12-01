FGR amplía investigaciones por presuntas irregularidades en captura de “El Mayo” Zambada

Ciudad de México, a 8 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) profundizó las indagatorias relacionadas con la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada García, luego de que surgieran nuevas versiones sobre la posible participación de autoridades estadounidenses en la operación realizada en julio de 2024.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, señaló que la institución analiza un escenario en el que podrían haberse cometido tres hechos de especial gravedad: presuntas violaciones a la legislación mexicana e internacional, la existencia de acuerdos realizados al margen de los procedimientos legales y declaraciones presuntamente falsas por parte del exembajador estadounidense Ken Salazar.

La funcionaria explicó que estas líneas de investigación cobran relevancia ante información reciente que apunta a que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) habría reconocido la operación como una acción planeada, organizada y ejecutada por dicha agencia. De confirmarse estos señalamientos, se configuraría una posible vulneración de normas nacionales e internacionales.

Los hechos están relacionados con la detención y traslado de Zambada García a territorio estadounidense, donde actualmente enfrenta procesos judiciales. Según la FGR, la participación de agentes estadounidenses en la operación habría sido negada inicialmente por las autoridades de ese país.

Godoy recordó que el 9 de agosto de 2024, Ken Salazar aseguró que el gobierno de Estados Unidos no intervino en el operativo. En ese momento sostuvo que no participaron aeronaves, pilotos ni agentes estadounidenses, y que se trató de una acción realizada entre grupos criminales.

Ante las nuevas revelaciones, la Fiscalía mexicana solicitó información adicional al gobierno estadounidense mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional contemplados en los acuerdos bilaterales vigentes. El objetivo es obtener detalles que permitan esclarecer las circunstancias de la captura y traslado del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La fiscal también afirmó que, en diversas ocasiones, las respuestas recibidas por parte de las autoridades estadounidenses han contenido datos que la institución considera falsos o imprecisos. Entre los aspectos cuestionados se encuentra la identidad de la persona que piloteó la aeronave utilizada para trasladar a Zambada García, así como otros elementos requeridos por la vía diplomática.

La información solicitada forma parte de las investigaciones que la FGR mantiene abiertas en México, incluidas aquellas relacionadas con el homicidio de Héctor Melesio Cuén, caso vinculado a los acontecimientos ocurridos durante la captura del capo sinaloense.