FGR abre investigación por balacera en pirámides de Teotihuacán que dejó dos muertos y 13 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 21:44:00

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) inicio las investigaciones sobre el ataque armado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde ya se confirmó un saldo de dos personas muertas —entre ellas el presunto agresor— y 13 lesionados, siete de ellos con impactos de bala.

De acuerdo con datos actualizados derivados de las primeras diligencias y reportes médicos, entre las víctimas hay turistas de al menos cinco países, incluidos menores de edad, lo que no había sido precisado en el comunicado inicial.

Entre los heridos por arma de fuego destacan siete de ellos heridos por proyectil de arma de fuego. El resto de los lesionados —hasta completar los 13 casos— presenta fracturas, contusiones y crisis nerviosas, derivadas de la estampida provocada por los disparos; todos se reportan fuera de peligro.

Ataque directo desde zona elevada

Información preliminar integrada a la investigación señala que el agresor disparó desde una zona elevada del complejo, lo que le permitió alcanzar a visitantes que se encontraban en áreas abiertas del sitio.

El ataque ocurrió cerca del mediodía y generó pánico generalizado, con turistas corriendo para resguardarse, lo que derivó en lesiones adicionales por caídas.

Como parte de las indagatorias, se estableció que el presunto responsable actuó solo y murió en el lugar; sin embargo, la autoridad federal no ha detallado públicamente su identidad ni el móvil del ataque, dos de los principales vacíos que persisten en el caso.

La FGR indicó que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de México para el desahogo de peritajes y entrevistas, además de brindar atención directa a las víctimas, particularmente a las de nacionalidad extranjera.

A pesar de la ampliación de datos, la información oficial aún no precisa cómo ingresó el agresor con arma al sitio, el motivo del ataque o la cronología exacta de la respuesta de seguridad en el lugar.

Estos elementos forman parte de las líneas de investigación abiertas, sobre las cuales la Fiscalía General de la Repúblicaseñaló que informará conforme avancen las diligencias.