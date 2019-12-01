“Feministas por la paz”, marcará contingente de la Red Nacional de Mujeres en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 18:02:49

Querétaro, Querétaro. 3 de marzo de 2026.- Integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, capítulo Querétaro, hicieron un llamado a que las manifestaciones del próximo 8 de marzo se desarrollen de manera pacífica, en el contexto del Día Internacional de la Mujer y de las actividades del 3er. Encuentro Estatal de Mujeres Políticas Queretanas.

Josefina Meza Espinosa, fundadora nacional de la Red, señaló que desde hace cuatro años impulsan el contingente “Feministas por la paz”, con el objetivo de ofrecer espacios seguros para mujeres que desean participar en las marchas acompañadas de niñas y adolescentes.

Indicó que la convocatoria busca que las movilizaciones se realicen sin violencia y con un análisis del contexto nacional de seguridad; “yo no veo un feminismo si no es por la paz”.

La organización informó que en el marco del 8 de marzo llevará a cabo foros y mesas de trabajo como parte del 3er. Encuentro Estatal de Mujeres Políticas Queretanas, bajo el lema “Por la Paridad llegamos y no nos vamos”, con actividades programadas entre el 6 y el 26 de marzo.

La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo se conformó en 2020 tras la reforma constitucional en materia de paridad y cuenta con presencia en 27 entidades federativas, según el documento difundido por el capítulo Querétaro.

El llamado a la movilización pacífica se da en un contexto en el que distintos colectivos preparan actividades con motivo del 8M en la capital queretana y otros municipios del estado.