Fans de BTS vuelven a manifestarse este viernes en la CDMX; se esperan diversas movilizaciones

Fans de BTS vuelven a manifestarse este viernes en la CDMX; se esperan diversas movilizaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:03:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 6 de febrero del 2026.- Este viernes 6 de febrero, se tienen previstas dos marchas y diversas concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación vial, principalmente en zonas céntricas y del norte de la capital.

Por tercera ocasión, fans del grupo surcoreano BTS realizarán una marcha para exigir justicia y transparencia en la venta y distribución de boletos para los conciertos de la banda. La movilización está programada para las 13:00 horas, partirá de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro y avanzará hacia la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Zona Centro Leona Vicario.

Más tarde, a las 16:00 horas, la Asamblea Ecologista Popular marchará desde la Embajada de la República Islámica de Irán con destino a la Embajada de Turquía.

Además de estas marchas, se contemplan varias concentraciones a lo largo del día. A las 9:00 horas, la colectiva Las Tonantzin se manifestará en la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero. A las 11:00 horas, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre realizará un mitin frente a la Secretaría de Gobierno.

Al mediodía, a las 12:00 horas, el Partido Comunista Revolucionario llevará a cabo un mitin en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Media hora después, a las 12:30 horas, el colectivo Cubo se manifestará y realizará una marcha interna en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”.

A las 13:00 horas, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX realizará un acto en la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús. Posteriormente, a las 14:00 horas, docentes sostendrán una mesa de trabajo en el Aula Magna de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco.

Finalmente, a las 15:00 horas, el grupo pro Palestina El Mono y los Olivos se manifestará en el Parque de la Amistad México-Azerbaiyán.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de movilidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos homicidios dolosos en distintas colonias de Irapuato activan operativos de seguridad
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 
Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad
En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales
Más información de la categoria
Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato
Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila
Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Comentarios