Fans de BTS vuelven a manifestarse este viernes en la CDMX; se esperan diversas movilizaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:03:10

Ciudad de México, 6 de febrero del 2026.- Este viernes 6 de febrero, se tienen previstas dos marchas y diversas concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación vial, principalmente en zonas céntricas y del norte de la capital.

Por tercera ocasión, fans del grupo surcoreano BTS realizarán una marcha para exigir justicia y transparencia en la venta y distribución de boletos para los conciertos de la banda. La movilización está programada para las 13:00 horas, partirá de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro y avanzará hacia la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Zona Centro Leona Vicario.

Más tarde, a las 16:00 horas, la Asamblea Ecologista Popular marchará desde la Embajada de la República Islámica de Irán con destino a la Embajada de Turquía.

Además de estas marchas, se contemplan varias concentraciones a lo largo del día. A las 9:00 horas, la colectiva Las Tonantzin se manifestará en la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero. A las 11:00 horas, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre realizará un mitin frente a la Secretaría de Gobierno.

Al mediodía, a las 12:00 horas, el Partido Comunista Revolucionario llevará a cabo un mitin en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Media hora después, a las 12:30 horas, el colectivo Cubo se manifestará y realizará una marcha interna en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”.

A las 13:00 horas, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX realizará un acto en la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús. Posteriormente, a las 14:00 horas, docentes sostendrán una mesa de trabajo en el Aula Magna de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco.

Finalmente, a las 15:00 horas, el grupo pro Palestina El Mono y los Olivos se manifestará en el Parque de la Amistad México-Azerbaiyán.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de movilidad.