Fallece Mincho, el delfín que sufrió graves secuelas tras un accidente en un delfinario en la Riviera Maya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:15:44

Cancún, Quintana Roo, 30 de octubre de 2026.- La tarde de este jueves, Dolphin Connection Cancún informó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre el fallecimiento de Mincho, un delfín de 37 años que se encontraba en las instalaciones de un hábitat en Cancún, Quintana Roo.

En noviembre de 2020, Mincho sufrió un grave accidente mientras realizaba una acrobacia en el delfinario Dolphinaris Barceló, ubicado en el hotel Barceló, en la Riviera Maya. Durante la maniobra, cayó sobre una plancha de concreto y sufrió lesiones graves.

Tras el accidente, el delfín presentó diversas secuelas. De acuerdo con los antecedentes del caso, sus antiguos propietarios habrían ocultado sus lesiones y lo obligaron a continuar trabajando. Con el tiempo, desarrolló problemas de salud, entre ellos ceguera y desnutrición. Además, se le detectó un carcinoma de células escamosas, un tipo de tumor maligno que afectó y destruyó el 70% de su lengua.

El estado de salud de Mincho se hizo público en 2025. En mayo de ese año, la Profepa clausuró definitivamente el delfinario e impuso una multa de 7 millones 526 mil 240 pesos, además de ordenar el cierre permanente del recinto.

Luego de la clausura, Mincho quedó bajo el cuidado de Dolphin Discovery en un hábitat ubicado en Cancún.

Por su parte, la Profepa informó mediante un comunicado que ordenó a la empresa realizar de inmediato una necropsia y estudios complementarios para esclarecer las causas del fallecimiento.