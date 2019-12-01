Fallece Mincho, el delfín que sufrió graves secuelas tras un accidente en un delfinario en la Riviera Maya

Fallece Mincho, el delfín que sufrió graves secuelas tras un accidente en un delfinario en la Riviera Maya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:15:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cancún, Quintana Roo, 30 de octubre de 2026.- La tarde de este jueves, Dolphin Connection Cancún informó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre el fallecimiento de Mincho, un delfín de 37 años que se encontraba en las instalaciones de un hábitat en Cancún, Quintana Roo.

En noviembre de 2020, Mincho sufrió un grave accidente mientras realizaba una acrobacia en el delfinario Dolphinaris Barceló, ubicado en el hotel Barceló, en la Riviera Maya. Durante la maniobra, cayó sobre una plancha de concreto y sufrió lesiones graves.

Tras el accidente, el delfín presentó diversas secuelas. De acuerdo con los antecedentes del caso, sus antiguos propietarios habrían ocultado sus lesiones y lo obligaron a continuar trabajando. Con el tiempo, desarrolló problemas de salud, entre ellos ceguera y desnutrición. Además, se le detectó un carcinoma de células escamosas, un tipo de tumor maligno que afectó y destruyó el 70% de su lengua.

El estado de salud de Mincho se hizo público en 2025. En mayo de ese año, la Profepa clausuró definitivamente el delfinario e impuso una multa de 7 millones 526 mil 240 pesos, además de ordenar el cierre permanente del recinto.

Luego de la clausura, Mincho quedó bajo el cuidado de Dolphin Discovery en un hábitat ubicado en Cancún.

Por su parte, la Profepa informó mediante un comunicado que ordenó a la empresa realizar de inmediato una necropsia y estudios complementarios para esclarecer las causas del fallecimiento.

Más información de la categoria
Bala perdida cobra la vida del locutor David Castro “El Gallo” durante ataque armado en el Estado de México
Hallan cuerpo con vestimenta táctica, abandonado en carretera de Apatzingan, Michoacan
Automóvil se sale del camino y vuelca en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro; hay una persona herida
Un conductor resulta ileso tras dormirse al volante y volcar en Paseo Constituyentes
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón
Tensión en filtros aguacateros; productores evitan confrontación con transportistas
Detienen en Estados Unidos a Inés Gómez Mont; enfrenta acusaciones por lavado de dinero