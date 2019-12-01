Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2026.- El periodista y escritor Humberto Padgett León falleció este domingo 22 de noviembre, luego de enfrentar durante más de un año un cáncer, enfermedad que deterioró su salud y contra la que recibió diversos tratamientos. La noticia fue confirmada por su esposa, Mariel Ibarra Falcón, a través de un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con la publicación, el comunicador murió en su domicilio, tranquilo y acompañado de sus seres queridos. Su esposa destacó el cariño, las enseñanzas, el sentido del humor y la curiosidad que caracterizaron su vida, además de reconocer su compromiso con el ejercicio periodístico y la búsqueda de la verdad.

Padgett construyó una trayectoria de más de dos décadas en el periodismo de investigación, con trabajos enfocados en narcotráfico, corrupción, violencia, desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Sus reportajes lo llevaron a documentar distintas problemáticas del país y a enfrentar situaciones de riesgo durante su labor.

Entre sus investigaciones más conocidas se encuentra la realizada en 2017 sobre el narcomenudeo en Ciudad Universitaria, en la que fue agredido y amenazado por sujetos relacionados con la actividad que documentaba. También recibió diversos reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo periodístico.

En 2024 anunció que se retiraría indefinidamente del periodismo, luego de enfrentar agresiones, amenazas y situaciones de inseguridad que, según denunció, también afectaban a su familia. Posteriormente, dio a conocer su diagnóstico de cáncer y compartió parte de su proceso médico.

Su fallecimiento deja una trayectoria marcada por la investigación de temas de interés público y por la documentación de la violencia en México, así como un legado de reportajes, libros y trabajos periodísticos que retrataron distintas realidades del país.