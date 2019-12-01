Fallece famoso clavadista de La Quebrada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 10:56:14

Acapulco, Guerrero, a 8 de septiembre de 2025.- A los 53 años de edad, perdió la vida el famoso clavadista de La Quebrada, Martín Javier Sánchez, quien era mejor conocido como “El Máster”.

La noticia fue confirmada a través de medios locales, lo que generó consternación entre las personas, debido a que lo recordaron como un gran clavadista.

“El Máster”, quien fue campeón mundial en el 2003, falleció a cauda de un derrame cerebral, que lo mantuvo internado en terapia intensiva desde principios de septiembre, así lo informaron sus familiares por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, indicaron que como un acto de generosidad y solidaridad, donaron sus órganos y tejidos, con lo que seis personas serán beneficiadas.