Fallece exalcalde de Tampico, Francisco Rábago Castillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 10:52:03
Tampico, Tamaulipas, 21 de diciembre del 2025.- Murió este domingo el exalcalde de Tampico, Francisco Rábago Castillo, hecho que fue confirmado por amigos y conocidos del exmandatario.

 

El político priísta, quien gobernó el municipio de 1999 a 2001, se encontraba hospitalizado desde hace varios meses en un nosocomio privado de la ciudad.

 

Tras darse a conocer la noticia, en redes sociales comenzaron a difundirse esquelas y mensajes de despedida. 

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, confirmó el fallecimiento a través de su cuenta oficial de Facebook, donde expresó sus condolencias a familiares y seres queridos del exedil.

 

Diversas figuras del ámbito político y deportivo manifestaron su pesar por la muerte de Rábago Castillo, recordándolo no solo por su trayectoria en el servicio público, sino también por su afición al basquetbol, deporte que practicó durante su etapa de estudiante.

 

Además de desempeñarse como alcalde, Francisco Rábago Castillo representó a Tampico en el Congreso de Tamaulipas y posteriormente en el Congreso de la Unión, siempre bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, dejando una amplia trayectoria dentro de la vida política del estado.

