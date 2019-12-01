Fallece el ex boxeador profesional y diputado Jorge Kahwagi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 11:18:11

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2026.- El ex diputado federal, empresario y exboxeador profesional, Jorge Kahwagi Macari, perdió la vida el 30 de septiembre de 2026 a los 58 años de edad. La información fue confirmada por el senador Manuel Velasco y el actor Roberto Palazuelos.

A través de un mensaje en redes sociales, el legislador federal lamentó el fallecimiento de quien llamó su amigo y recordó que coincidieron en la Cámara Baja del Congreso de la Unión durante la LIX Legislatura.

“Mi más sentido pésame a su familia y amistades, a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, escribió el líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el actor publicó un mensaje de despedida en el que expresó sus condolencias a la madre y las hermanas del exlegislador.

“Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, señaló Palazuelos en plataformas digitales.

Kahwagi Macari nació 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, a lo largo de su vida desarrolló una trayectoria que combinó política, deporte y televisión.