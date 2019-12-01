Fallece chofer de la pipa que explotó en CDMX; suman 19 víctimas

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dio a conocer que el chofer que manejaba la pipa de gas LP que explotó en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, quien fue identificado como Fernando Soto Munguía, perdió la vida, por lo que ya son 19 las víctimas mortales.

Según información de la dependencia, la víctima de 34 años de edad, se encontraba en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

A través de un reporte, indicaron que hasta el momento 32 personas que están heridas, permanecen en diferentes hospitales y 33 ya fueron dadas de alta.

Mientras que de las personas que se encuentran internadas, 22 son hombres, 7 son mujeres, además de que hay tres bebés, entre ellos Jaclyn Azulet de dos años (nieta de Alicia Matías, la abuelita que se viralizó en redes sociales), la cual fue trasladad con la ayuda de la Fundación Michou y Mau del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston Texas, Estados Unidos, donde siguen reportando su estado de salud como crítico estable.