Fallece Alberto Patishtán, referente chiapaneco de la defensa de los derechos indígenas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 2 de octubre de 2026.- La defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la lucha contra las irregularidades en el sistema de justicia marcaron la trayectoria de Alberto Patishtán Gómez, profesor tsotsil y activista chiapaneco, quien falleció este viernes 2 de octubre a los 55 años de edad.

Su muerte fue confirmada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien expresó sus condolencias a familiares y amigos. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) también lamentaron el fallecimiento del activista y destacaron su labor en favor de los derechos humanos.

Originario de El Bosque, Chiapas, Patishtán se desempeñó como maestro bilingüe y participó en la organización de comunidades indígenas. Su historia cobró relevancia nacional luego de que en el año 2000 fuera detenido y acusado de participar en una emboscada contra policías en la que murieron siete elementos.

El profesor fue sentenciado a 60 años de prisión, pese a que durante el proceso se presentaron testimonios y elementos que cuestionaban su participación en los hechos. Permaneció 13 años encarcelado y durante ese periodo continuó denunciando presuntas violaciones a los derechos de personas indígenas privadas de la libertad.

Durante su estancia en el penal de El Amate, participó en la creación de La Voz del Amate, organización desde la que se denunciaron actos de tortura, corrupción y discriminación contra presos indígenas.

En 2013, después de más de una década en prisión, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le concedió el indulto, luego de reformas al Código Penal Federal que permitieron esta figura en casos donde se acreditaran graves violaciones a los derechos de una persona sentenciada.

Tras recuperar su libertad, Patishtán mantuvo su participación en la defensa de los derechos humanos y se convirtió en una figura vinculada a la lucha por el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Su fallecimiento fue lamentado por organizaciones defensoras de derechos humanos, que destacaron la importancia de su trayectoria y el impacto de su caso en la discusión sobre justicia, discriminación y derechos de las comunidades indígenas en México.