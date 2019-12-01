Fallece a los 95 años Manuel Gurría Ordóñez, exgobernador de Tabasco

Fallece a los 95 años Manuel Gurría Ordóñez, exgobernador de Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 19:12:33
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2026.- El exgobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez, murió a los 95 años, según confirmaron familiares y actores políticos.

La noticia fue dada a conocer por su nieto, el legislador local Manuel Gurría Reséndez, quien a través de redes sociales informó que su abuelo falleció en un entorno familiar y en condiciones de tranquilidad. “Partió rodeado de su familia, en calma, serenidad y paz”, expresó.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político al que perteneció Gurría Ordóñez, manifestó sus condolencias mediante un mensaje en el que externó solidaridad con sus familiares y amistades.

Originario de Tabasco, Gurría Ordóñez tuvo una amplia carrera política. Gobernó la entidad entre 1992 y 1994, periodo al que llegó tras la salida de Salvador Neme Castillo en medio de presiones políticas.

Durante su administración destacaron figuras como Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena.

Además de su paso por el gobierno estatal, ocupó diversos cargos en la administración pública y el Poder Legislativo, incluyendo funciones como secretario de Gobierno, diputado federal y senador, así como subsecretario en áreas como Turismo y Agricultura durante la gestión de Carlos Alberto Madrazo Becerra.

El velorio del exgobernador se realiza este domingo en una funeraria ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

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