Explota la tendencia “no inglés” en redes sociales: marcas en México modifican temporalmente sus nombres para sumarse al apoyo a la selección nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 11:21:05

Ciudad de México, a 05 de Julio de 2026.- Previo al encuentro de la selección mexicana, diversas marcas en el país han comenzado a sumarse a la tendencia viral conocida como “no inglés”, modificando temporalmente sus nombres, slogans y campañas publicitarias como una forma simbólica de apoyo al combinado nacional.

La dinámica, impulsada principalmente en redes sociales, consiste en sustituir términos en inglés por sus equivalentes en español o adaptaciones creativas, lo que ha generado una ola de interacción digital y participación de empresas de distintos sectores.

En este contexto, varias compañías han ajustado su comunicación comercial de forma temporal, integrándose a una narrativa que combina marketing, identidad cultural y ambiente futbolero. Las acciones van desde cambios en el nombre de productos hasta ajustes en piezas publicitarias difundidas en plataformas digitales.

El fenómeno ha tenido un impacto notable en redes sociales, donde usuarios han viralizado los cambios realizados por las marcas, destacando el ingenio de las adaptaciones y el sentido de pertenencia que generan en torno a la selección mexicana.

Aunque se trata de acciones temporales y de carácter simbólico, la tendencia ha abierto conversación sobre el uso del lenguaje en la publicidad y la capacidad de las marcas para integrarse a momentos de alta relevancia social y deportiva.

Hasta el momento, la tendencia continúa expandiéndose en plataformas digitales conforme se acerca el encuentro deportivo, consolidándose como uno de los fenómenos virales más comentados del día.