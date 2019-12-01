Explosión de transformador en pleno Centro de León deja 10 personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 12:01:45

León, Guanajuato, 7 de septiembre del 2025.– Una explosión de un transformador en la calle Juárez, en pleno centro de León, dejó como saldo diez personas heridas, entre ellas una oficial de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado, cuando una falla eléctrica provocó la explosión.

Entre los lesionados, dos se reportaron en estado grave, incluida la policía Cristina González Ibarra, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo.

Comerciantes y transeúntes solicitaron auxilio al 911, tras el pánico generado por la situación, lo que movilizó a varias ambulancias de Protección Civil y Bomberos.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes, algunas víctimas presentaban quemaduras en hasta el 90 % de su cuerpo, mientras que otros tenían lesiones de segundo grado.

El hecho quedó captado en video, que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

