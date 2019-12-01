Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 57 lesionados; 19 en estado grave: Clara Brugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 18:35:19

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025.- La volcadura de una pipa que transportaba gas en el Puente de la Concordia provocó un incendio y una fuerte onda expansiva que dejó un saldo preliminar de 57 personas heridas, de las cuales 19 se encuentran graves, confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Autoridades capitalinas informaron que hasta el momento no hay registro de personas fallecidas, mientras que la Secretaría de Salud de la CDMX ya atiende a las víctimas.

Así mismo, Brugada confirmó que la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente, en tanto que las vialidades de la zona permanecen cerradas y hay afectaciones en el transporte público

Por último, la mandamás de la Ciudad de México indicó que instituciones municipales, estatales y federales se mantienen en apoyo a las labores de emergencia para controlar la situación y auxiliar a la población afectada.