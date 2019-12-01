Ex trabajadores de ArcelorMittal se manifiestan en Lázaro Cárdenas, en pleno 50 aniversario de la empresa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 09:55:14

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 6 de noviembre 2026.- Un grupo de ex trabajadores de la empresa ArcelorMittal México, se plantaron en el acceso principal de la Plaza Voluntad de Acero, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se celebró el 50 aniversario de producción metalúrgica de la empresa.

En el evento se dieron cita altos funcionarios administrativos de la trasnacional, el líder nacional del Sindicato Minero, así como el gobernador del estado, ALfredo Ramírez Bedolla.

Tras casi cinco años de estar despendidos por la empresa el personal sindicalizado expresó lo siguiente a este medio de comunicación: "Nos sentimos traicionados por el sindicato", desde el Comité Ejecutivo Local de la Sección 271, como del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que preside el diputado federal con licencia Napoleón Gómez Urrutia quien, aseguran les ha negado la ayuda que por estatutos corresponde al agremiado hasta en tanto no resuelvan su situación jurídica.

El grupo inconforme indicó que desde hace mucho la base no se siente escuchada y defendida por el sindicato.

"Necesitamos líderes que no persigan dinero, necesitamos líderes que representen los derechos de los trabajadores", declaró uno de los manifestantes quien entregaron volante para exponer su lucha.

El material contiene lo siguiente:

"COMPAÑEROS MINEROS DE LAS SECC.

271, 274, Y CONTRATISTAS 272, 273, 336, 337, es una vergüenza que asistan al evento de los 50 años de corrupción, represión, hostigamiento, robos, saqueos, con cientos de despidos por parte de ARCELOR MITTAL, empresa corrupta, asesina, por falta de mantenimiento a la maquinaria y equipos.

Las áreas están en pésimas condiciones de operación, esto provoca accidentes, en ocasiones fatales, por explosiones y reacciones térmicas.

Existen varias enfermedades profesionales y están comprobadas con estudios realizados por diferentes universidades.

Muchos compañeros fallecen día con día de cáncer, leucemia, bronconeumonía, asma, pulmonía, etc., por la contaminación de polvos, gases, humos, radiaciones, ácidos, ruidos y altas temperaturas, en contubernio con NAPOLEÓN, un dirigente charro, doble cara, que como senador nos quitó varias prestaciones sociales, salariales, económicas y laborales.

Él reformó la Ley Federal del Trabajo y nos topó a los mexicanos las utilidades.

Pinche viejo, doble discurso, nunca ha defendido a los trabajadores, defiende a las empresas.

A lo mejor viene y se presenta al evento, porque tiene que devolverle a VÍCTOR CAIRO el favor, como la empresa pagó su gran festejo de cumpleaños con dinero de los remanentes y PTU.

No duden que a lo mejor estén presentes algunas corruptas autoridades, y no faltará algún candidatucho pedorro que quieran levantarle la mano para promoverlo, porque por los trabajadores nadie se preocupa.

NAPOLEÓN se siente muy protegido, se robó los 55 millones de dólares, cuotas, apoyos, descuentos, salarios, remanentes, ayudas y (PTU) utilidades en todo el país, pero él dice que una parte de ese dinero fue para el PT y MORENA y comenta que a cambio le dieron una senaduría y una diputación federal, para seguir teniendo fuero y seguir robando.

Hace días apoyó con sus comités a RAÚL MORÓN, pero los trabajadores no. Lo mandamos a la chingada y perdió Morón.

Ahora apoya a Torres Piña. A NAPOLEÓN nadie lo apoya, viejo chaquetero, doble cara.

Para lo que ha servido es para robar, extorsionar y saquear a trabajadores, empleados, empresas y contratistas, todo con el cobijo del PT y MORENA.

Compañero, no seamos cómplices, no caigamos en la farsa del falso festejo de ARCELOR MITTAL MÉXICO.

Dra. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, los mineros, empleados y contratistas exigimos cárcel para este RATERO de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, y que investiguen y fiscalicen las cuentas del sindicato minero. ¡Ya basta de saqueos!".