Estudiantes del IPN toman instalaciones de Canal Once; denuncian deficiencias en las instalaciones

Estudiantes del IPN toman instalaciones de Canal Once; denuncian deficiencias en las instalaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 07:30:26
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Ciudad de México, a 17 de abril 2026.- Un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpió en las instalaciones de Canal Once y tomó control de las mismas.

La mayoría de los jóvenes dijo ser de distintas escuelas de la institución universitaria y denuncian carencias como la falta de insumos, obsolescencia de las instalaciones y problemas con el transporte público.

Los inconformes exigieron además, la renuncia del director general del canal, Arturo Reyes Sandoval.

Igualmente solicitaron tener comunicación con autoridades del IPN para exponer sus exigencias.

Por su parte, el personal directivo de Canal Once ofreció a los estudiantes analizar sus peticiones.

Por último, los manifestantes advirtieron que de no atender sus demandas, las acciones escalarían y estarían relacionadas con el Mundial de fútbol 2026.

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