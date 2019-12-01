Este viernes llegará al país la tercera tormenta invernal de la temporada; se prevé un descenso significativo en la temperatura

Ciudad de México, a 22 de enero de 2026.- Durante este viernes se prevé el desarrollo de la tercera tormenta invernal de la temporada, la cual ingresará al país a lo largo del día. Este sistema, en combinación con los frentes fríos números 30 y 31, provocará condiciones meteorológicas adversas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, entre el fin de semana y el martes se registrará un descenso significativo de las temperaturas, además de heladas en regiones del noreste, oriente y centro del territorio nacional, así como en zonas montañosas del sureste. También se espera la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Colima y en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Coahuila, además de cimas elevadas del centro y oriente del país.

El SMN anticipa además un evento de Norte con rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, así como rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán, el norte de Quintana Roo y el istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para el sábado, se pronostican vientos intensos con rachas de 70 a 90 km/h en Coahuila, Durango y Zacatecas; de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de 40 a 60 km/h en San Luis Potosí, y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. En Tamaulipas continuará el evento de Norte con rachas de hasta 90 km/h.

Las temperaturas más extremas se esperan el domingo, cuando los valores podrían descender hasta entre -20 y -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, y de -15 a -10 grados en áreas elevadas de Durango y Coahuila, debido al impacto del frente frío número 31, que afectará principalmente al noroeste del país.

El director del SMN, Fabián Vázquez, advirtió que este fenómeno tendrá una duración prolongada, ya que para lunes y martes se mantendrán ambientes muy fríos, con temperaturas por debajo de los -12 grados Celsius en el norte y noroeste, por lo que recomendó a la población abrigarse adecuadamente y seguir las indicaciones de Protección Civil.