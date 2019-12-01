En Cotija, Michoacán, aseguran campamentos clandestinos

En Cotija, Michoacán, aseguran campamentos clandestinos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 12:44:11
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Cotija, Michoacán, a 19 de octubre 2026.— Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal del Ejército Mexicano, se aseguraron cuatro campamentos clandestinos y cinco parapetos en dos comunidades de este municipio. 

Al respecto se informó que en dichas intervenciones también se aseguró un arma larga, un cargador y 25 cartuchos.

Uno de los despliegues se realizó en el poblado de Plan del Cerro, donde los militares encontraron tres campamentos y cinco parapetos, estructuras que pueden utilizarse como protección y posiciones de vigilancia.

Los puntos fueron deshabilitados para impedir que continuaran en uso.

En la localidad de Lourdes, el personal castrense localizó otro campamento clandestino, donde aseguró el arma y las municiones. Este sitio también quedó inhabilitado.

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