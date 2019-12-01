En Uruapan, Michoacán aseguran un mono araña en condiciones de cautiverio

Uruapan, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Como resultado acciones para proteger la fauna silvestre e investigar posibles hechos constitutivos de delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró un mono araña que se encontraba en condiciones inadecuadas de cautiverio, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Moctezuma, en Uruapan.

Sobre el particular se informó que dicha intervención fue realizada por personal de la Fiscalía Regional de Uruapan, en coordinación con especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como resultado de las actuaciones ministeriales encaminadas a inspeccionar el inmueble y verificar las condiciones en las que se encontraba el ejemplar.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron al mono araña dentro de una jaula, en un espacio reducido y con presencia de olores desagradables. Ante las condiciones observadas, se procedió a su aseguramiento para procurar su protección y que reciba la atención correspondiente, conforme a los protocolos y disposiciones aplicables en materia de fauna silvestre.

La localización y aseguramiento del ejemplar forman parte de las actuaciones que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se encontraba y determinar si existe alguna conducta que genere responsabilidad legal.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones correspondientes y dará seguimiento a las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, identificar a quien o quienes resulten responsables, con estricto apego a la ley.