En Uruapan, Michoacán aseguran un mono araña en condiciones de cautiverio

En Uruapan, Michoacán aseguran un mono araña en condiciones de cautiverio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 12:39:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Como resultado acciones para proteger la fauna silvestre e investigar posibles hechos constitutivos de delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró un mono araña que se encontraba en condiciones inadecuadas de cautiverio, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Moctezuma, en Uruapan.

Sobre el particular se informó que dicha intervención fue realizada por personal de la Fiscalía Regional de Uruapan, en coordinación con especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como resultado de las actuaciones ministeriales encaminadas a inspeccionar el inmueble y verificar las condiciones en las que se encontraba el ejemplar.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron al mono araña dentro de una jaula, en un espacio reducido y con presencia de olores desagradables. Ante las condiciones observadas, se procedió a su aseguramiento para procurar su protección y que reciba la atención correspondiente, conforme a los protocolos y disposiciones aplicables en materia de fauna silvestre.

La localización y aseguramiento del ejemplar forman parte de las actuaciones que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se encontraba y determinar si existe alguna conducta que genere responsabilidad legal.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones correspondientes y dará seguimiento a las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, identificar a quien o quienes resulten responsables, con estricto apego a la ley.

Más información de la categoria
Servicio social: Solicitan colaboración para localizar a familiares de José Luis Granados Delgado
En 2026, 28 motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes
Muere joven en accidente automovilístico en Huetamo, Michoacán
En Cotija, Michoacán, aseguran campamentos clandestinos
Más información de la categoria
Estallan productores de Tierra Caliente de Michoacán: Bloquean la carretera Apatzingán - Cuatro Caminos contra venta de empacadora 
Ex fiscal de Chihuahua será llevado al Altiplano; enfrenta cargos por traición a la patria
Capturan al "Talibán" y cuatro presuntos criminales más; los vinculan con homicidio de 10 mineros
Cae “El Talibán”: Golpe a célula criminal vinculada con el secuestro de mineros y turistas en Sinaloa