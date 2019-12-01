Muere joven en accidente automovilístico en Huetamo, Michoacán

Muere joven en accidente automovilístico en Huetamo, Michoacán
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Muere joven en accidente automovilístico en Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 12:59:05
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Huetamo, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al volcar con el automóvil que conducía, un joven de 20 años, perdió la vida, hechos registrados en la carretera Huetamo-Zirándaro, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que a la altura del kilómetro 4 de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron volcado un vehículo y dentro de este el cuerpo sin vida del conductor.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe de los hechos para los efectos a que haya lugar.

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