"Está fuera de la realidad", asevera Sheinbaum sobre propuesta para limitar el voto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 14:20:29

Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a las propuestas presentadas por la oposición para limitar el voto popular.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana mencionó que las propuestas como hacer un examen para votar, restringir el sufragio a personas con estudios o establecer un "voto por familia", solamente buscan excluir a la ciudadanía.

Además, la jefa del Ejecutivo federal consideró que lo que demuestran esas ideas en el odio por el pueblo mexicano que tienen algunos personajes de la oposición.

“Dicen de hacer un examen antes del voto, pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Ellos quieren que una élite gobierne México", afirmó.

Además, la gobernante sostuvo que condicionar el derecho al sufragio contradice los principios democráticos y el discurso de quienes aseguran defender la libertad.

“¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? ¿Qué pasa con las familias diversas o con una mamá soltera?. El voto es quizá el momento más democrático que tenemos como país", expresó la presidenta Sheinbaum.