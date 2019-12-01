Es vinculada a proceso Fernanda Villarreal, exdirectora de vivienda en Baja California Sur y operadora clave de Adán Augusto López; podrá seguir bajo libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 18:50:45

La Paz, Baja California Sur, a 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, logró la vinculación a proceso de Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI)| de dicha entidad, además de la operadora de la campaña de Adán Augusto López Hernández en el proceso interno de Morena.

De acuerdo a la información, la exfuncionaria pública enfrenta cargos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la participación en un esquema de desfalco al erario estatal.

Villarreal habría destinado al menos 10 millones de pesos del presupuesto del INVI para financiar la operación política de Adán Augusto López en Baja California Sur.

También habría destinado tres millones de pesos más para comprar despensas y accesorios promocionales para la aspiración presidencial del ahora senador.

A pesar de que fue vinculada a proceso, el juez determinó que podrá seguir su proceso en libertad, pero bajo medidas cautelares.