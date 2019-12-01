Ernestina Godoy instala Junta de Gobierno del INACIPE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 19:42:10

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, instaló la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, órgano colegiado que se encargará de definir las políticas generales y bases normativas para el desarrollo de esta institución.

Durante una sesión solemne, la fiscal señaló que la Junta de Gobierno tendrá la responsabilidad de orientar el desarrollo institucional del INACIPE y fortalecer su vida académica, científica y formativa en apoyo al sistema de justicia del país.

Por su parte, el director del instituto, Jorge Nader Kuri, informó que se trabajará en la elaboración del proyecto del estatuto orgánico del organismo, el cual será presentado para su análisis en una próxima sesión.

Asimismo, adelantó que el instituto prepara diversas actividades conmemorativas durante 2026 por su 50 aniversario, entre ellas la emisión de un timbre postal, un billete de la Lotería Nacional y la inauguración de un nuevo edificio.