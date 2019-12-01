Entregará Ejército pan y bebidas calientes en zonas vulnerables de Querétaro ante bajas temperaturas

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la XII Región Militar y 17 Zona Militar informó a la población en general que ante el descenso de las temperaturas provocadas por el frente frío número 13, personal del Ejército Mexicano activará el Plan DN-III-E en su Fase Preventiva, mediante el despliegue de células de intendencia para la entrega de pan y bebidas calientes, por lo que se recorrerán comunidades, hospitales, albergues y escuelas del estado, para atender a la población vulnerable, afectada por las bajas temperaturas.

Este operativo iniciará simultáneamente en los municipios que registran bajas temperaturas y pudieran ser afectados por la temporada invernal; con horario de funcionamiento de las 18:00 a las 21:00 horas, diariamente.

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de servir al pueblo de México en cualquier condición y lugar, a fin de realizar actividades para proteger la integridad física y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Esta repartición de café y pan con motivo de las bajas temperaturas se entregará en las comunidades más vulnerables del municipio de Querétaro, entre ellas la 10 de Abril, 15 de Mayo, Leyes de Reforma, Loma Bonita y Balvanera.