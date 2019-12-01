Entrega Sheinbaum las tarjetas del Programa Pensión Mujeres Bienestar en Puebla a mexicanas en reconocimiento a su labor en las familias

Acatzingo, Puebla, a 22 de enero de 2026.- Desde Acatzingo, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, el cual beneficia ya a 3 millones de mexicanas como reconocimiento a su labor en las familias y en cumplimiento a su compromiso de gobierno: “no llego sola, llegamos todas”.

La mandataria recordó que este apoyo se otorga a mujeres a partir de los 60 años y que, al cumplir 65, se integran de manera automática a la Pensión para Adultos Mayores. “Es momento de reconocer a las mujeres mexicanas por el trabajo que siempre han hecho por las familias”, señaló.

Sheinbaum destacó que su administración también honra a las mujeres heroínas de la patria, ahora incluidas en el calendario cívico tras la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que estableció 32 fechas emblemáticas.

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los nuevos Programas para el Bienestar, junto con la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, que se suman a los apoyos creados en el sexenio anterior y ya elevados a rango constitucional. Afirmó que estas políticas, junto con el aumento al salario mínimo, permitieron sacar de la pobreza a más de 13.5 millones de personas entre 2018 y 2024, además de mantener estabilidad económica y una inflación controlada.

Durante su gira por Puebla, la presidenta informó una reducción del 41 por ciento en homicidios dolosos y del 11 por ciento en delitos de alto impacto, así como inversiones por 5 mil millones de pesos para 2026-2027 y 2 mil millones adicionales para atender daños por las lluvias de 2025.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, indicó que este año se destinará un billón de pesos a los Programas para el Bienestar, mientras que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, subrayó que estas acciones representan un reconocimiento histórico al trabajo de las mexicanas.

El gobernador Alejandro Armenta agradeció el respaldo federal y destacó la décima visita de la presidenta a Puebla para cumplir compromisos con mujeres y jóvenes.