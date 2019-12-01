Entrega DIF Chihuahua equipamiento para siete cocinas y comedores escolares en Cuauhtémoc y Uruachi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:16:47

Chihuahua, Chihuahua, a 12 de diciembre 2025.- El DIF Estatal entregó equipamientos de comedores y cocinas a cinco escuelas de Cuauhtémoc y dos de Uruachi, para cerrar el año con un total de 45 planteles educativos apoyados en 22 municipios como parte de NutriChihuahua, en beneficio de 4 mil 831 estudiantes.

Estas acciones fortalecen la capacidad para ofrecer alimentos calientes y nutritivos en comunidades escolares, con lo que se contribuye a la salud, nutrición y desempeño académico de las y los menores de edad.

En Cuauhtémoc se destinó una inversión superior a los 664 mil pesos, para impactar en 1,468 alumnos de cinco espacios de educación Básica que ahora cuentan con equipamientos de cocina y comedor.

Las escuelas que recibieron este respaldo son: CREI Mártires de Chapultepec; Escuela Primaria José María Morelos y Pavón; Escuela Primaria Abraham González 2298; Escuela Primaria Ángela Peralta, y Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.

En Uruachi se llevó el apoyo al CECyTECH EMSAD 35 y al Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, con 210 mil pesos de recurso en beneficio de 128 alumnos.

Estas entregas permiten mejorar la infraestructura para la preparación de alimentos, a fin de impulsar una alimentación de mayor calidad que favorece el crecimiento y rendimiento escolar, así como la convivencia comunitaria.

Los 45 planteles beneficiados a lo largo del año por el DIF Estatal, a través de su Dirección de Alimentación, pertenecen a los municipios de Aldama, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Buenaventura, Carichí, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Galeana, Guachochi e Ignacio Zaragoza.

También Juárez, Julimes, López, Madera, Matamoros, Meoqui, Rosales, Rosario, Saucillo y Uruachi, con una inversión superior a los 5.7 millones de pesos, y con el apoyo de los fondos FAM y FISE.

Con estas acciones, el DIF Estatal reafirma su compromiso con la educación y la salud de las niñas y niños chihuahuenses.