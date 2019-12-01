Entrega Claudia Sheinbaum viviendas del desarrollo "Villas de Palmanova" en Juárez, Nuevo León

Juárez, Nuevo León, a 8 de febrero de 2026.- En Juárez, Nuevo León, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo “Villas de Palmanova”, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de casas en el país para población de bajos recursos. En este fraccionamiento se edificarán mil 576 viviendas del Infonavit.

“Si se fijan, ¿Qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas (…) por el bien de todos, primero los pobres”, expresó la mandataria.

Sheinbaum explicó que su gobierno busca garantizar la vivienda como un derecho, por lo que se flexibilizaron los requisitos del Infonavit para personas con ingresos de uno o dos salarios mínimos y seis meses de antigüedad laboral, además de asegurar viviendas de al menos 60 metros cuadrados.

Destacó que más de 5 millones de personas se han beneficiado con la reducción de créditos impagables del Infonavit y otras 400 mil del Fovissste. También subrayó que esta entrega forma parte de una gira de trabajo que incluyó actividades en Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Nuevo León se proyecta la construcción de más de 80 mil viviendas durante el sexenio, además de la entrega de escrituras y créditos liquidados. Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que la meta de vivienda del instituto en la entidad aumentó a 67 mil casas.

El gobernador Samuel García Sepúlveda agradeció la visita presidencial y resaltó que el acceso a la vivienda es un derecho, no un privilegio. En tanto, la beneficiaria Deyra Yazmín Torres Bazaldúa expresó su agradecimiento por recibir su casa tras años de espera.