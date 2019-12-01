Entre recuerdos y tradiciones, despliega Sindicato de Limpia operativo especial por Noche de Muertos en Morelia

Entre recuerdos y tradiciones, despliega Sindicato de Limpia operativo especial por Noche de Muertos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 17:20:56
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Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- Mientras miles de familias acuden a los panteones para recordar a sus seres queridos, trabajadores del Sindicato de Limpia y Transportes de Morelia (SLyT) mantienen jornadas intensivas para que la tradición de Noche de Muertos se viva en espacios limpios y dignos.

Alfonso Alcaraz Ibarra, secretario general del SLyT, informó que la organización desplegó un operativo especial de recolección de residuos que contempla distintos puntos de la capital michoacana.

Detalló que en el Panteón Municipal se cuenta con alrededor de 30 trabajadores de manera fija, además de al menos ocho operadores y peones de camiones recolectores.

Las brigadas también atienden el panteón Gayosso, el Mercado de Flores del 150 y distintas tenencias, entre ellas Santa María, para responder a las necesidades de limpieza durante estas fechas de alta afluencia.

Alcaraz Ibarra señaló que el operativo continuará durante toda la jornada de este lunes y se extenderá hasta la madrugada del martes 3 de noviembre, cuando concluirán las labores especiales.

Así, mientras las familias mantienen viva la memoria de quienes ya partieron, detrás de cada espacio limpio permanece el trabajo de quienes, con largas jornadas, contribuyen a que una de las tradiciones más arraigadas de Morelia se desarrolle en condiciones dignas.

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