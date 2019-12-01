¡Entre banderas y aplausos! Así fue recibida Claudia Sheinbaum en Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 07:23:05

Nueva York, Estados Unidos, 19 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida con muestras de afecto por integrantes de la comunidad mexicana a su llegada a Nueva York, donde asistirá a la final de la Copa del Mundo tras una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Decenas de connacionales se congregaron para saludar a la mandataria, expresarle su respaldo y darle la bienvenida entre aplausos, porras y banderas mexicanas.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum agradeció el recibimiento y reconoció el esfuerzo de las y los mexicanos que radican en el extranjero.

"Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México", escribió la presidenta.

La visita de la mandataria ocurre en el marco de la final del torneo, un evento que también reúne a líderes de los países anfitriones y que representa una oportunidad para el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en un contexto de cooperación internacional.

La presencia de Sheinbaum en Nueva York ha sido presentada como parte de una agenda de representación institucional y diplomática, además de su asistencia al encuentro deportivo.