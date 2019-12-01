Celebraciones en España por triunfo en justa mundialista terminan en tragedia tras colapso de una fuente; fallece un menor

Celebraciones en España por triunfo en justa mundialista terminan en tragedia tras colapso de una fuente; fallece un menor
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 20:39:36
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Salamanca, España, a 19 de julio de 2026.- Lo que comenzó como una noche de celebración por la conquista del título de España en el torneo de selecciones de 2026 terminó en tragedia en Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde un menor de 13 años perdió la vida tras el derrumbe de una fuente en la que se habían reunido decenas de aficionados.

El accidente ocurrió poco después de la medianoche del lunes (hora de España), cuando colapsó la estructura conocida como Árbol Gordo, un punto habitual de reunión para los festejos, de acuerdo con información difundida por el diario Salamanca Hoy.

Tras recibir varias llamadas de emergencia que alertaban sobre el desplome, los servicios de rescate acudieron al sitio para atender a las personas lesionadas. Dos personas resultaron heridas; sin embargo, uno de los afectados, un adolescente de 13 años, falleció a consecuencia del incidente.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo lamentó el deceso mediante un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos del menor. "Toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor", señaló la autoridad municipal.

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