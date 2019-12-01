Ultiman a tiros a un joven en la colonia Jardinadas de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 22:11:53

Zamora, Michoacán, a 19 de julio de 2026.- Un joven fue asesinado de varios balazos cuando viajaba a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la colonia Jardinadas, autoridades de la FGE ya investigan.

Respecto al hecho se conoció que al rededor de las 14:35 horas de este domingo en el 911 reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de la Plaza 30 ubicada en la colonia antes citada.

Policías Municipales y Guardias Nacionales se movilizaron a la calle Martínez de Navarrete esquina con Francisco J. Mújica donde encontraron a un motociclista tirado en vía pública con heridas de bala por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron la muerte del muchacho, el cual viajaba a bordo de una motocicleta Italika FT125, color azul, sin placa de circulación.

La zona fue delimitada y más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales para realizar lo conducente y trasladar el cadáver al Semefo.

Mas tarde el occiso fue identificado con el nombre de Luis Gerardo G., G., de 25 años de edad, el cual era vecino de la colonia Valencia Segunda Sección.