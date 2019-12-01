Se registra confrontación tras partido de la final de la justa mundialista en Paseo de la Reforma; se movilizaron cuerpos de seguridad

Se registra confrontación tras partido de la final de la justa mundialista en Paseo de la Reforma; se movilizaron cuerpos de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 17:05:40
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Ciudad de México, a 19 de julio de 2026.- La celebración por el encuentro disputado este domingo terminó con momentos de tensión en las inmediaciones de una plaza comercial ubicada en Paseo de la Reforma 222, donde se registró un conato de riña que requirió la intervención de personal de seguridad privada y, posteriormente, de elementos de seguridad pública.

De acuerdo con trabajadores de seguridad del inmueble, el conflicto comenzó al interior del centro comercial, donde tres aficionados de nacionalidad argentina presuntamente agredieron a otros asistentes al concluir el partido que dio el triunfo a la selección de España.

Durante el incidente, algunos aficionados mexicanos respondieron con gritos de "No saben perder", mientras el personal de seguridad intentaba contener la situación y escoltar a los extranjeros hacia la salida.

Sin embargo, una vez en el exterior del inmueble, varias personas intercambiaron golpes y la confrontación se trasladó hasta el camellón de Paseo de la Reforma, donde continuaron las agresiones físicas mientras otros asistentes buscaban separar a los involucrados y calmar los ánimos.

Minutos más tarde, elementos de seguridad pública arribaron al sitio para controlar el altercado y evitar que la situación escalara. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o lesionadas derivadas de estos hechos.

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