Sismo en Perú deja cinco muertos y más de 300 damnificados; viviendas colapsan tras fuerte movimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 11:02:26

Chupaca, Junín, Perú, 19 de julio de 2026.- Un sismo de magnitud 5.1 dejó al menos cinco personas fallecidas, decenas de viviendas destruidas y más de 300 damnificados en la provincia de Chupaca, en la región de Junín, Perú.

El movimiento telúrico se registró la noche del sábado 18 de julio y, de acuerdo con autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la gravedad de los daños estuvo relacionada con la poca profundidad del epicentro, ubicado a aproximadamente 24 kilómetros, además de la vulnerabilidad de algunas construcciones elaboradas con adobe y quincha.

El jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez Guerrero, confirmó el saldo preliminar de víctimas y señaló que continúan las labores de evaluación y apoyo a las familias afectadas.

Tras el sismo principal, las autoridades reportaron una réplica de magnitud 3.7 y advirtieron que podrían presentarse nuevos movimientos en las próximas horas o días.

Ante esta situación, se pidió a la población mantener la calma, activar sus planes familiares de emergencia y contar con una mochila de supervivencia mientras continúan los trabajos de atención y recuperación en la zona afectada.