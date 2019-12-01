Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán

Parácuaro, Mich., a 19 de julio de 2026.- En uno de los municipios más golpeados por la violencia y la disputa del crimen organizado en Tierra Caliente, autoridades estatales y federales localizaron dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como "monstruos", durante un cateo realizado en la comunidad de El Varal, lo que vuelve a exhibir la capacidad logística que aún mantienen grupos delictivos en esta estratégica región de Michoacán.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con respaldo operativo de elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes ejecutaron una orden judicial derivada de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de unidades modificadas para resistir ataques armados.

Durante el operativo fueron aseguradas una camioneta RAM 3500 modelo 2010 y una Ford F-150 modelo 2011, ambas sin placas de circulación y adaptadas con blindaje improvisado, una característica común en vehículos utilizados por células criminales para enfrentamientos y desplazamientos en zonas de alto riesgo.

El hallazgo cobra especial relevancia al tratarse de Parácuaro, municipio ubicado en el corazón de Tierra Caliente y considerado un punto estratégico dentro de la disputa territorial entre organizaciones criminales que operan en la región. En los últimos años, esta zona ha sido escenario de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, aseguramientos de arsenales y constantes despliegues de fuerzas federales.

Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia, identificar a sus propietarios y establecer si fueron utilizadas en la comisión de delitos o pertenecían a alguna organización criminal.

Aunque en esta ocasión no se reportaron personas detenidas, el aseguramiento representa un nuevo golpe a la infraestructura utilizada por la delincuencia organizada en una región donde los operativos de seguridad continúan de manera permanente ante la persistencia de hechos violentos.

Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para localizar objetivos prioritarios, desarticular estructuras criminales y reforzar la presencia institucional en uno de los focos rojos de seguridad más importantes de Michoacán.