España conquista el título de la justa mundialista tras vencer a Argentina en tiempo extra

Nueva York, Estados Unidos, a 19 de julio de 2026.- La selección de España volvió a lo más alto del futbol internacional al imponerse 1-0 a Argentina en un intenso duelo disputado este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resultado con el que levantó el campeonato por segunda ocasión en su historia.

Después de 90 minutos sin anotaciones, el encuentro se definió en los tiempos extra gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106, quien aprovechó una asistencia de Nico Williams para vencer al arquero Emiliano Martínez y marcar el tanto del triunfo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del partido, generó las oportunidades más claras y mantuvo el control del balón, mientras que el cuadro argentino sufrió la expulsión de Enzo Fernández durante la prórroga, lo que complicó aún más sus opciones de igualar el marcador.

Con este resultado, España suma su segundo campeonato en la máxima competencia internacional de selecciones, 16 años después de haber conquistado el primero, consolidando una nueva generación de futbolistas que devolvió al país a la cima del balompié.