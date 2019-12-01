Entre aplausos, música y exigencias de justicia, dan el último adiós a la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Nanchital, Veracruz, a 7 de julio de 2026.- Familiares, amigos y colegas despidieron este martes a la periodista Roxana Guzmán Ramírez en el municipio de Nanchital, Veracruz, donde además de rendirle un homenaje, reiteraron el llamado para que las autoridades esclarezcan su asesinato y garanticen justicia.

La directora del portal Pulso Informativo del Sureste fue velada con una misa de cuerpo presente en una iglesia local, desde donde el féretro fue trasladado al panteón de Santa Elena para su sepultura.

El cortejo fúnebre estuvo encabezado por sus familiares. Su hija portó una fotografía de la comunicadora durante el recorrido, acompañada por los padres de Roxana, Rubicelia Ramírez y su esposo, quienes la acompañaron hasta su última morada.

Ya en el cementerio, el ataúd fue sepultado mientras los asistentes la despidieron entre aplausos y música, tal como, según su madre, le habría gustado. Explicó que decidieron honrar su memoria con melodías alegres, ya que esa era una de las características que distinguían a la periodista en vida. Durante el sepelio, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona.

Roxana Guzmán Ramírez fue privada de la libertad el pasado 2 de junio, cuando hombres armados irrumpieron en su domicilio y se la llevaron por la fuerza. Tras varios días de búsqueda e investigaciones, autoridades estatales y federales informaron la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y autoridades han solicitado que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República consideren la actividad periodística de la comunicadora como una posible línea de investigación y aseguren el acceso a la justicia para su familia.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, expresó públicamente sus condolencias a los familiares de Roxana Guzmán Ramírez y afirmó que las investigaciones continúan para esclarecer el caso.