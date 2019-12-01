Entrada del frente frío 12 afectará al sureste del país

Entrada del frente frío 12 afectará al sureste del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 07:25:23
Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 12 propiciará lluvias puntuales fuertes en la Península de Yucatán, así como en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Además, dicho frente frío ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras tanto, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan); y lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), e Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango).

Pronóstico de lluvias para el 3 de noviembre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Valle de Tulancingo), Estado de México (suroeste) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:           

  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila (norte), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Noventa Grados
