Encabeza Sheinbaum reunión con su gabinete para consultas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 20:49:39
Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que sostuvo una reunión con los integrantes del gabinete legal y ampliado, con la finalidad de coordinar la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo a la publicación que compartió a través de su cuenta oficial de X, la reunión se realizó en Palacio Nacional.

Con dicho plan, el cual fue lanzado la mañana de este martes, se busca reforzar la seguridad en el estado de Michoacán, por lo cual todos los sectores de la población de la entidad serán consultados.

Esta estrategia del Gobierno de México, llega después de que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez fuera asesinado en el Festival de las Velas durante la Noche de Muertos.

 

 

