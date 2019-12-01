En tres semanas, nuevos inhibidores de señal en CERESOS de Michoacán; buscan acabar con llamadas de extorsión

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 11:58:42

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que en tres semanas aproximadamente estarán instalados los inhibidores de señal telefónica para los Centros Penitenciarios del estado, esto forma parte de la estrategia anti extorsión.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que los inhibidores que están actualmente instalados en los centros rebasan su capacidad tecnológica, pues eran aptos para tecnología 2G, dijo, mientras que al momento los teléfonos celulares cuentan con conectividad 5G.

Recalcó que todos los inhibidores de señal se colocan en antenas y zonas exteriores a los centros penitenciarios para que no sean bocoteados o saboteados; recalcó que en Uruapan ya está instalado uno y reiteró que en los próximos 15 días o a más tardar en tres semanas se tendrán en los 11 centros penitenciarios estatales.

Ramírez Bedolla dejó claro que seguirán los operativos sorpresa en los CERESOS, igual que ocurrió hace algunos días en Uruapan; enfatizó que estos despliegues policiales serán permanentes.