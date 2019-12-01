Ultiman a tiros a una pareja en fraccionamiento La Maestranza de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a una pareja en fraccionamiento La Maestranza de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 10:29:59
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una pareja fue asesinada a balazos en un domicilio del fraccionamiento Lomas de la Maestranza de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio del referido asentamiento, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un hombre y una mujer sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas, un hombre y una mujer, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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